Muere boxeador boricua en accidente de auto

El boxeador puertorriqueño Luis Rosa falleció ayer tras sufrir un accidente de auto.

La triste noticia fue notificada por el promotor estadounidense Lou DiBella a través de su cuenta de Twitter.

Rosa de 26 años, nació en Caguas, pero residía en Connecticut.

Rosa comenzó en el boxeo profesional en el 2010, tras ganar por nocaut en dos asaltos.

Su última pelea fue el pasado noviembre, un revés ante Yuandale Evans donde estuvo en juego una faja continental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Rosa se quedó con un récord oficial de 23-1 con 13 nocauts.

Just received the terrible news that #boxing contender Luis Rosa, Jr. died early this morning in an automobile accident. He was only 26 years old. He came from a close and loving family; prayers to Marilyn and Luis, Sr. & family. #RIPLuisRosaJr 💔🙏 pic.twitter.com/L4xnJ9s9cC

— Lou DiBella (@loudibella) January 14, 2018