Hermanos Ball debutan en Lituania sin anotar puntos

LiAngelo y LaMelo Ball no anotaron un solo punto en su debut profesional en el básquetbol de Lituania, al fallar los siete tiros que intentaron.

Los hermanos, que militan en Vytautas perdieron hoy por 85-86 ante Lietkabelis Panevezys.

LiAngelo and LaMelo Ball combined for 0 POINTS in their pro debut in Lithuanian top division @betsafeLKL 🇱🇹 in @bcvytautas loss to @BCLietkabelis 95-86.@LiAngeloBall:

0 points

FG: 0/3

3PT: 0/2

9:28 minutes@MELOD1P:

0 points

FG: 0/4

3PT: 0/3

5:16 minutes

— Sportando (@Sportando) January 13, 2018