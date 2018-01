Equipo de fútbol publica mensaje "racista" sobre sus propios jugadores

El club Spartak de Moscú fue acusado de racismo tras tuitear un mensaje que parece referirse a sus propios jugadores negros como “chocolates”.

Un video publicado en la cuenta de Twitter del equipo ruso muestra a los futbolistas brasileños Luis Adriano, Pedro Rocha y Fernando ejercitándose durante una concentración en Emiratos Arabes Unidos. El video estaba acompañado por el mensaje “vean cómo se derriten los chocolates bajo el sol”, y tres emojis del rostro sonriente.

‘See how Chocolate melts in the sun.’

This was tweeted by the official Spartak Moscow Twitter account. Just a reminder that the World Cup with be held in Russia in 6 months time. Disgusting. pic.twitter.com/UqnaU2Gcjn

