Renne Toney, la mujer con los músculos más grandes del mundo

Renne Toney es una brasileña que hoy es considerada la mujer con los músculos más grandes del mundo.

De acuerdo con Infobae, en febrero del 2006, Toney acudió al Arnold Classic, en donde consiguió un premio a los bíceps más grandes: 51 centímetros, y se convirtió oficialmente en la mujer con los brazos más grandes del mundo.

Con ese título puso fin a su carrera. "No aprecio que me dicten y me digan qué debo ser, hasta qué punto puedo y no puedo llevar mi cuerpo. Siempre va a ser así para mí. El mensaje que me gusta transmitir es ver lo que una mujer puede hacer", explicó la atleta sudamericana.

No obstante, la fisicoculturista genera polémica ya que debe luchar contra las ilimitadas acusaciones que la asocian al Synthol, una sustancia inyectable.

De pequeña, la sudamericana creció viendo videos de estrellas del fitness, sin embargo, para ella eso no representaba el estereotipo de belleza femenina y decidió incursionar en el culturismo femenino y llevarlo a lo más alto.

Después de 20 años de una rutina estricta y agotadora, alcanzó el cuerpo que tanto deseó, convirtiéndose en una enorme masa de músculos de 97 kilos. Una genética envidiable para cualquier deportista masculino vinculado al bodybuilding.

"No quieren que las mujeres lleguen tan lejos porque todavía tenemos que vender ropa deportiva o suplementos. La ama de casa promedio no va a aspirar a parecerse a esa mujer culturista con músculos extremos ", aseguró Toney, quien cree que el machismo dentro de este deporte es evidente.

Conocida como "La Gorda", ha sufrido problemas de bullying a lo largo de su niñez y reconoció que "desde adolescente soñé con un cuerpo cachas, y ahora miro, por ejemplo, mis musculosas piernas, y me digo a mi misma que lo he conseguido".

Renne Toney tuvo una carrera corta dentro de la competencia profesional.

La brasileña incursionó en la competencia en 1998, debutando en el NPC Palm Springs Muscle Classic, consiguiendo un segundo puesto. Sin embargo, cuatro años más tarde, en 2002, llegaría su primer reconocimiento dentro del WPF Pro Ms Olympia Cup II (World Physique Federatrion), premio que supo repetir en 2004. En 2005 disputó el NABBA Ms World, quedando en sexto lugar.

Por otra parte, reconoció que tuvo muy poco apoyo de su familia: "Mi madre está pasada de moda. 'Las mujeres no tienen que tener músculos. No tuve un niño, tuve una niña'. Eran algunas de sus actitudes".