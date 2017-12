Barea da triunfo a Mavs y detienen la racha de los Raptors

DALLAS — José Juan Barea anotó 20 puntos, incluidos dos mediante una bandeja en los últimos instantes, y los Mavericks de Dallas se impusieron el martes 98-93 a los Raptors de Toronto, para cortarles una racha de seis victorias consecutivas.

Barea añadió cuatro asistencias y tres rebotes a la causa de los Mavs, que limitaron a DeMar DeRozan y a los Raptors a sus peores cifras de la campaña en porcentaje de tiros encestados. Así, Toronto cayó apenas por segunda vez en 14 partidos.

Cada una de esas derrotas ha llegado tras seguidillas de seis triunfos.

El alemán Dirk Nowitzki totalizó 18 unidades, mientras que su compatriota Maxi Kleber ayudó con 15 e igualó la mejor cifra en su carrera de novato, con cinco tapas. Harrison Barnes contabilizó 16 tantos y 10 rebotes.

J.J. Barea and his son after his stellar performance!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/LkPCspS897

— NBA (@NBA) December 27, 2017