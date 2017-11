Prospecto boricua del boxeo aumenta récord con otro nocaut

Edgar Berlanga, el joven de origen boricua que está sacando pecho en la industria del boxeo, volvió a demostrar lo letal que es en el cuadrilátero cuando noqueó ayer a Enrique Gallegos en el primer round del combate en el Resorts World Casino.

Después de esta victoria, el puertorriqueño residente en Nueva York continúa con su racha perfecta de 6-0 con nada más y nada menos que todos como nocauts.

Berlanga, de 20 años y quien se mantiene en las 160 libras, venció en la última pelea a Saadiq Muhammad con un nocaut a los 41 segundos del primer asalto y lo dejó casi fuera del cuadrilátero.

Actualmente, el púgil mantiene 162 peleas de aficionado y, según expertos en el deporte, puede llegar convertirse en uno de los mejores y más peligrosos boxeadores.

El boxeador tiene como promotor a la leyenda del boxeo, el estadounidense Evander Holyfield. "Quiero darles, a los muchachos, la oportunidad de convertirse en algo. No puedo pelear por ellos, pero creo que ellos tienen la habilidad con la oportunidad correcta. Alguien que tenga talento o no, sin promoción no irá a ningún lado", comentó el ya retirado atleta en entrevista con The New York Times.

Vea el vídeo de su última pelea contra Gallegos: