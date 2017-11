Sin confirmarse en cuáles deportes participará Ana G. Méndez

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) aun no ha confirmado en cuáles deportes piensa poner a prueba a sus atletas en este nuevo calendario de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), debido a que todavía trabajan en decidir en cuáles ramas participarán.

El calendario está situado para comenzar las batallas este próximo 8 de diciembre.

Aunque en la última reunión entre directores atléticos y la Oficina de Torneos las tres universidades privadas aseguraron que jugarían, a día de hoy todavía no han enviado confirmación a la liga. Esto, empero a que sí tienen en lista los deportes que se jugarán, de acuerdo con Mildred Huertas Solá, vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la liga.

La funcionario, en exclusiva con Metro, sostuvo que todo el programa atlético en el SUAGM está pasando por una revisión para identificar los deportes que tengan "potencial atlético" para determinar en qué sexo lucirán sus colores.

"Las instituciones han hecho un esfuerzo porque lo que nos mueve es mantener el deporte universitario activo, aunque sea más reducido", comentó en entrevista telefónica.

Pero, la situación también está sujeta a la situación económica que tengan las universidades después de los daños y los gastos incurridos tras el evento atmosférico María.

"Todas las universidades de la LAI están buscando economía en esto", aseguró. En el caso del SUAGM —sistema compuesto por la Universidad del Turabo (UT), Universidad Metropolitana (UMET) y Universidad del Este (UNE)— Huertas Solá estimó que los daños son millonarios, pero no ofreció un estimado.

Estas pérdidas fue lo que llevó a la administración a tomar la determinación de cerrar Sistema TV, canal de la universidad y por donde se transmitían las Justas LAI.

La también rectora de la UNE precisó, después de tres semanas de especulaciones sobre un posible pedido de una dispensa a la LAI para no participar por un año completo, los deportes que no se llevarán a cabo en las instituciones de SUAGM.

UT no participará en judo, lucha y porrismo; la UMET no tendrá representación en fútbol, halterofilia, lucha, natación, porrismo; y la UNE no llevará equipos en fútbol (nunca han tenido), natación y porrismo. A este medio, sin embargo, le fue aclarado que estas son las disciplinas en las que SUAGM históricamente no compite.

A esta lista se le añade que la piscina corta, el campeonato de relevos y los eventos imperiales se eliminaron. Asimismo, que habrá disminución de eliminatorias en otros tres deportes.

Según información que recibió este diario, se supone que los calendarios atléticos se circularan a los directores atléticos de las 21 instituciones antes de este viernes, pero con el atraso del SUAGM aun están a la espera de hacerlo.

Foto: Mildred Huertas Solá, rectora de la UNE/Pantallazo/SistemaTV

Ayudantías a los atletas

Igualmente, la vicepresidenta prometió que las ayudantías y becas estudiantiles en el SUAGM permanecerán mientras los atletas cumplan con los requisitos impuestos por las academias.

"Esa ayuda está asegurada indefinidamente, siempre que [los deportistas] cumplan con los créditos, las notas y sus promedios".

El tema viene a colación debido a los reclamos de los atletas debido a una supuesta directriz de eliminarle las ayudas porque no se iba a participar en la LAI en este año 2017-2018.

Cancelaciones de contratos

Huertas Solá también salió al paso de las cancelaciones de contratos en las academias, y adujo dichas acciones a los cambios en el calendario deportivo.

"Hicimos una evaluación de los entrenadores que tenemos para renegociar nuevamente contratos con ellos", afirmó, a su vez que señaló que estos cambios son "comunes".

Aunque se conoce de la cancelación de contrato de Rolando Cancel, dirigente de tenis en UT, la rectora no especificó si sacaron a otros funcionarios.

El nuevo formato de participación este año será estilo carnaval, por lo que en un día se podrían jugar varios juegos en una misma sede.

Las Justas LAI están programadas a celebrarse el 27 y 28 de abril de 2018. Resta que se anuncie la sede.