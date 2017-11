Roy Halladay muere en accidente de avión

El dos veces Cy Young (2003 y 2010) y ocho veces lanzador en el Juego de Estrellas, Roy Halladay, murió hoy en un accidente de avión en Florida a eso de la 1:00 p.m.

Así lo confirmaron las autoridades del Condado de Pasco al momento de detallar que una avioneta de un solo motor se estrelló en las aguas del Golfo de México.

Phillies statement on the sudden & tragic passing of Roy Halladay: pic.twitter.com/gGhv7JUKv0

Halladay, quien se retiró de las Grandes Ligas hace casi cuatro años (2013), tenía 40 años y había obtenido su licencia de piloto el mismo año que dio a conocer el final de su carrera como profesional. Hace un mes, el exiniciador de los Filis de Filadelfia y los Blue Jays de Toronto anunció en su cuenta de Twitter la compra de su Icon A5 en el que falleció esta tarde.

I have dreamed about owning a A5 since I retired! Real life is better then my dreams!! Thx Kirk & everyone @ICONAircraft pic.twitter.com/wkk6TtjAY4

— Roy Halladay (@RoyHalladay) 13 de octubre de 2017