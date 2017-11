Para Cora, ser manager de Boston representa volver a casa

Alex Cora no esperaba que su primera oportunidad como manager de Grandes Ligas llegara tan pronto, pero el nuevo manager de los Medias Rojas de Boston se declaró listo para asumir el desafío de dirigir a una de las franquicias más legendarias del béisbol.

Cora fue presentado el lunes en el Fenway Park como el 47to manager de los Medias Rojas de Boston. El puertorriqueño de 42 años se convierte además en el primer manager de minoría para un club que fue el último de Grandes Ligas en contar con un pelotero de raza negra.

Durante su presentación en una conferencia de prensa, Cora dijo comprender la relevancia de su contratación, pero cree que recibió su primera oportunidad de dirigir un equipo meramente con base en su capacidad.

"Lo estuve diciendo en los últimos dos años, que tenía la capacidad para ser manager. La cuestión era que alguien me diera la oportunidad”, declaró Cora. “Nunca consideré que iba a las entrevistas por ser miembro de una minoría.

“Hay muchas personas de minorías que son capaces para ser dirigentes de Grandes Ligas”, añadió Cora. “Cuando nos consideran capaces, ahí se va a dar”.

El padre de Alex, José Cora, fue el fundador de las Pequeñas Ligas en su ciudad natal de Caguas. José Cora falleció en 1988, pero su hijo aún se deja guiar por las enseñanzas de sus padres.

“Fue lo que me él predicaba: estudio y béisbol”, dijo Cora. “Mi madre estaba ahí presente durante la temporada… Se ponía a hablar de béisbol con la gente”.

Jugador de cuadro con el equipo de Boston que ganó la Serie Mundial en 2007, Cora considera su nuevo empleo como un regreso a casa, en una “situación perfecta” al tomar las riendas de un club que viene de ganar la División Este de la Liga Americana en años consecutivos bajo el piloto John Farrell.

Cora jugó cuatro campañas con los Medias Rojas, y este año fue el coach de banca de los flamantes campeones Astros de Houston.

Los Astros derrotaron a Boston este año en la serie divisional por la Liga Americana en un choque entre equipos líderes de sus respectivas divisiones.

Si bien Cora quiere enfocarse en el béisbol, también entiendo el significado de su contratación en el ámbito de las mayores y en Puerto Rico.

Cora le entregó al presidente de operaciones de béisbol Dave Dombrowski una bandera puertorriqueña y agradeció a los Medias Rojas por haber enviado un avión repleto de ayudar para los afectados por el paso devastador del huracán María.

Poco después, luciendo su nueva franela y gorro de los Medias Rojas posó para fotos con la bandera y su hija, Camila, y su hijastro, Jeriel.

“Me siento orgulloso de ser puertorriqueño”, dijo Cora. “Van a ver esa bandera y verán a mucha gente de mi isla. … Entiendo la importancia histórica — han habido pocos managers latinoamericanos. No son muchos los dirigentes de minorías. Pero hay 30 managers capacitados y yo soy uno de ellos.

Uno de los aspectos que Dombrowski destacó como clave para el sucesor de Farrell fue contratar a alguien dispuesto a lidiar con la presión en Boston.

“Boston, para mucha gente, es un desafío. Pero yo no lo veo así”, dijo Cora. “Esta es una ciudad en el que se transpira el béisbol todos los días. Pero, ¿saben algo? Yo vengo de un país donde el béisbol se transpira todos los días. En mi familia, desayunamos hablando pelota. Igual a la hora de almorzar y hasta en la cena”.

Además de Cora, Boston tanteó contratar al ex manager de los Tigres Brad Ausmus y a Ron Gardenhire, el ex piloto de los Mellizos que acabó como nuevo piloto en Detroit.

Pero Dombrowski dijo que hubo una conexión inmediata con Cora. Dombrowski había indicado al inicio que tener experiencia previa dirigiendo iba a ser importante en la contratación. Pero la experiencia que Cora acumuló con los Astros, y como gerente de la selección de Puerto Rico, en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, y sus tareas como ejecutivo y piloto en la liga invernal de Puerto Rico cubrieron ese requisito.

"Quizás no sea lo mismo que en las Grandes Ligas, pero es la experiencia de haber tomado decisiones durante un juego”, dijo Dombrowski.

Cora expresó que no se apartará de la filosofía de análisis estadístico que aprendió como coach de banca en su única temporada con los Astros. Pero enfatizó que ello no dejará en un plano secundario cultivar una buena relación entre la gerencia y los jugadores.

“Lo más importante entre el concepto estadístico y los coaches es que debe haber armonía”, señaló Cora.

Añadió que establecer esos lazos con los jugadores será una de sus prioridades.

“Este año aprendí que hablar con los jugadores no es algo mal, tener vínculos con los jugadores no es malo”, dijo Cora. “Hay que apoyarles, indicarles que están haciéndolo bien y, cuando hay que exigirles porque no están rindiendo lo suficiente, te sabrán responder”.