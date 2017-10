Curry aporta 31 puntos a paliza de Warriors sobre Clippers

Stephen Curry aportó 31 puntos y Kevin Durant añadió 19 para que los Warriors de Golden State apabullaran el lunes 141-113 a los Clippers de Los Ángeles.

See how the Dubs scored the most points in an NBA game this season tonight pic.twitter.com/9PW35gyTHK

— GoldenStateWarriors (@warriors) October 31, 2017