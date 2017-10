Avión de los Thunder de Oklahoma chocó con pájaro en vuelo, según aerolínea

El avión en el que viajaba el Thunder de Oklahoma City hacia Chicago aparentemente chocó con un pájaro cuando aterrizaba, dijeron funcionarios de la aerolínea Delta.

El incidente ocurrió el sábado por la madrugada en el aeropuerto internacional Midway de Chicago. Varios jugadores del Thunder —entre ellos Carmelo Anthony y Steve Adams— publicaron fotos en las redes sociales en las que aparece la nariz chata del avión.

“Está de más decir que tuvimos un vuelo difícil. 30000 pies de altura. Volando hacia Chicago. ¿Qué ocasionó esto?”, escribió Adams en su publicación en Twitter.

“¿Qué podríamos haber chocado en el cielo a esta hora de la noche? En todo caso, todos estamos a salvo”, publicó Anthony en Instagram.

While you were sleeping, the Thunder's plane got damaged on the way to Chicago. Thankfully, everyone's OK.

(📷: @carmeloanthony / Instagram) pic.twitter.com/xblJhwolSl

— SB Nation (@SBNation) October 28, 2017