Dispuestos a trabajar los estudiantes atletas para salvar semestre LAI

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

Aunque la situación está difícil y cuesta arriba, los estudiantes atletas que compiten en el primer semestre de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) están dispuestos a trabajar para competir en sus diferentes disciplinas.

Así lo entendió Marcelo Rodríguez Cruz, capitán del equipo de fútbol de los Gallos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras.

"Yo siento que la gente le va a tener más ganas de completarlo [el semestre]. La gente que sí le tiene pasión y le divierte saben lo que les vale y le van a tener más ganas", comentó en entrevista con Metro.

Marce, como más lo conocen, al igual que más de 20 de sus compañeros en el onceno, recibe exención de matrícula y dieta por sacar de su tiempo para representar a los gallitos y por mantener un promedio en el salón de clases. Una pérdida de esa herramienta, si se suspende el primer semestre de la LAI, sería mortal para el deporte y la academia porque se perderían muchos estudiantes que eran talentosos pero que también daban el ejemplo en la aula.

En los primeros seis meses del año deportivo se supone que se celebren los torneos de fútbol masculino, voleibol, tenis, béisbol, campo traviesa, halterofilia, lucha olímpica, piscina corta, taekwondo y los eventos imperiales.

"Hay que tener la disposición de pasar el trabajo, y estoy seguro que los atletas lo harían".

Aunque conocen los rumores de una posible cancelación de sus torneos, tanto Rodríguez Cruz como sus compañeros no saben los pormenores de las últimas conversaciones que se dan entre los directores atléticos de las instituciones.

Sin embargo, Artemio 'Temo' López —su entrenador— sí mantiene comunicación con su plantilla para saber cómo pasan el día y para informarlos de lo acontecido.

Para el estudiante de cuarto año en el programa Interdisciplinario de la Facultad de Humanidades, énfasis en Ciencias del Ejercicio, cree que la situación fiscal en la que el país se encontraba previo al paso del huracán María agrava el problema.

"Esto es una situación sin precedentes en la isla… En el caso de ahora, ya veníamos con una situación económica más difícil que con [el huracán] Georges", precisó el atleta.

En cuanto a su deporte, Rodríguez Cruz entiende que sí se puede jugar por la facilidad logística.

"Yo lo jugaría porque el fútbol es más fácil y no se necesita energía porque casi todos los juegos son durante el día. Es un poco más fácil en términos de logística", aseguró.

Si la posibilidad de cancelación llegara a ser más palpable, el mediocampista sugirió que se juegue un formato de grupos como se hace en los mundiales de fútbol.

Solidaridad con SUAGM

Porque siempre la solidaridad en el deporte puertorriqueño debe ser más fuerte que la universidad o el lugar de donde vengas, Rodríguez Cruz también opinó sobre los reclamos de que los atletas del Sistema Ana G. Méndez (SUAGM) podrían perder sus becas y ayudas.

"Uno se siente impotente en torno a seguir en el deporte y seguir con los estudios o tener que dejarlos para irse a trabajar. Es desconsiderado. Muchos de los estudiantes atletas se quedarían en el limbo", dijo.

Recientemente, surgió una información que apuntaba que José 'Pepo' Méndez Méndez, presidente del SUAGM, habría tomado la decisión de no jugar en la LAI por un año completo, decisión que ocasionaría el despido de directores atléticos y entrenadores en todos los deportes.

"Se toma una decisión administrativa, solo por dinero, y no piensan en los deportistas. Ellos van a pensar primero en lo económico", indicó el futbolista acerca de cómo SUAGM tomará la decisión de participar o no. Al momento, Méndez Méndez no se ha expresado sobre este particular.

Luego de que varios estudiantes se unieran para reclamar la supuesta acción, 'Pepo' Méndez aseguró que las ayudantías no se afectarían. No obstante, este medio recibió información que apuntaba a que solo estarían seguras hasta diciembre.

El sistema SUAGM lo conforman la Universidad del Turabo (UT), Universidad del Este (UNE) y la Universidad Metropolitana (UMET).