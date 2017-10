Hay un DH boricua en la alineación de hoy... y no es Carlos Beltrán

El tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Angeles está programado para comenzar a las 8:00 p.m. de hoy. Y contrario a lo que se esperaba, el boricua Enrique "Kike" Hernández será el bateador designado de la novena californiana.

Mientras, el manager de los Astros, A.J. Hinch, decidió dejar en el banco al veterano Carlos Beltrán.

We’re 3 hours from Game 3 of the #WorldSeries. Let’s go. https://t.co/hdvIcOBLni pic.twitter.com/apYXUUl4Dg

— MLB Lineups (@mlblineups) 27 de octubre de 2017