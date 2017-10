Boston contrata a Alex Cora como nuevo dirigente

Los Medias Rojas de Boston oficialmente anunciaron hoy la contratación del puertorriqueño Alex Cora como su nuevo dirigente, tras días de especulaciones.

El contrato es de tres años (2018-2020), pero tiene una opción del club para extenderlo hasta 2021.

"Regresar a los Medias Rojas y a la ciudad de Boston es un sueño hecho realidad para mí y mi familia, y ya quiero comenzar a trabajar para conseguir la meta de ganar otro campeonato para esta ciudad y sus tremendos fanáticos", expresó Cora tras conocerse la decisión.

El boricua estuvo activo con los Medias Rojas entre las temporadas del 2005 al 2008, y fue parte de la victoria del Serie Mundial que conquistaron en 2007. Actualmente es dirigente del banco de los Astros de Houston, equipo que pasó ayer a las Serie Mundial tras ganarle a los Yanquis de Nueva York.

"Estoy extremadamente agradecido de ser nombrado entrenador de Boston, y quiero agradecer a Dave [Dombrowski, presidente de operaciones de pelota], John Henry [dueño], Tom Werner [presidente] y a Sam Kennedy [CEO] por darme una brutal oportunidad", destacó en comunicación escrita.

Cora —quien es el primer hispano en dirigir a Boston— viene como reemplazo de John Farrell, quien fue despedido este mismo mes. Farrell ganó la Serie Mundial del 2013.

Esta será la primera experiencia como entrenador.

El exjugador también recibió la felicitación de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

"Es para nuestra Federación de Béisbol motivo de alegría y orgullo el nombramiento de Alex Cora como dirigente de los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas. Alex es un trabajador incansable y comprometido, con profundo conocimiento del béisbol. Su trayectoria es incuestionable, es ganador de nacimiento. Es un nombramiento más que merecido. Le auguro un futuro lleno de éxito y grandes logros", sostuvo José Quiles, presidente de la federación.

