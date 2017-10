Astros, directo a la Serie Mundial tras blanquear a los Yanquis

José Altuve abrazó a Justin Verlander debajo de una lluvia de confeti. Así, un pelotero que lleva su tiempo en los Astros reconoció la aportación del as con su nuevo equipo para lograr algo que hace apenas unos años parecía una quimera.

Por segunda vez en su historia, los Astros disputarán la Serie Mundial, gracias al bajito intermedista venezolano y al lanzador que cambió de club por primera vez en su carrera para buscar un anillo.

Charlie Morton y Lance McCullers se combinaron para lanzar pelota de tres hits, Altuve y Evan Gattis pegaron sendos cuadrangulares y Houston se instaló en el Clásico de Otoño al blanquear ayer 4-0 a los Yanquis de Nueva York.

Tan solo cuatro años después de su tercera temporada seguida de 100 derrotas en 2013, los Astros se salvaron de la eliminación ante los Yanquis durante dos juegos en fila tras perder tres seguidos en el Bronx. Y en el séptimo y decisivo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, sellaron su pasaje.

“Me encanta nuestra personalidad”, dijo el manager A.J. Hinch. “Tenemos la dosis adecuada de diversión y seriedad, así como la perspectiva necesaria. Éste es un grupo único. Hemos ganado 100 juegos y seguimos hambrientos, lo que es algo notable”.

A los Astros les esperan los Dodgers para el primer partido de la Serie Mundial en Los Ángeles, el martes. Los ases Dallas Keuchel y Verlander, por Houston, también tendrán bastante tiempo de descanso, antes del inicio de la serie final en el Dodger Stadium.

