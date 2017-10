Argentina perdería gran cantidad de dinero si no clasifica a Rusia 2018

Ecuador recibe a Argentina hoy, martes por la última fecha de eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Ecuador no guarda posibilidades de clasificarse, sin embargo Argentina necesita el triunfo para hacerlo.

No obstante, el orgullo de llegar a Rusia no sería lo único que pierda en caso de no vencer a la 'Tri' en el encuentro pactado para las 18h30 en el estadio Olímpico Atahualpa, sino una significativa cantidad de dinero.

De acuerdo con información de Diario Olé, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) perdería un mínimo de USD 12 millones por no competir en la primera fase. Número que se podría ir incrementando con la clasificación del equipo a otra ronda.

En un informe de Mkt Registrado, la cuenta que calcula teniendo en cuenta los extras que puede generar estar en el Mundial, ese número de 12 por estar en primera fase subiría hasta 20 millones. Hilando más fino, en una futura renegociación para renovar con sus sponsors y proveedores oficiales (así tiene divididos a sus patrocinadores la AFA) no extrañaría que debiera bajar su cachet.

Además, se habla de que la industria argentina también sufriría debido a que existen marcas, productos y planes que están directamente relacionados con el Mundial de fútbol.

Por ejemplo, se estima que en un año promedio, se venden 3.1 millones de televisores, y para Rusia 2018, como sucede habitualmente, se espera que, de la mano con la Selección, aumenten notoriamente las ventas con un cambio por equipos de mayor tecnología o pulgadas superiores.

Como dato extra, en la Argentina se consumen 41 litros de cerveza al año – la marca más baja desde 2007 – según un último informe de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Y la mirada de las marcas es que la ausencia no les permitiría recuperar mejores números.

Otros que hacen cuentas son las agencias de turismo que pensaban en una base de 60 mil turistas argentinos con intenciones de viajar al Mundial, con un piso por paquete de 140 mil pesos.

