Xavier Aponte permanece al mando de los Tarzanes del RUM

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

Los reclamos y la postura del equipo de baloncesto masculino del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) hacia no jugar dieron fruto, debido a que su entrenador Xavier Aponte Méndez permanecerá a la cabeza del conjunto esta temporada.

Así lo confirmó hoy en exclusiva con Metro Wilma Santiago Gabriellini, rectora interina, y Ray Quiñones, director atlético de los Tarzanes y Juanas.

En una entrevista telefónica con ambos administradores, se supo que tanto las banderas levantadas por el equipo hacia la dedicación y trabajo que tenía su dirigente como una recomendación final de Quiñones terminaron por disuadir a Santiago Gabriellini para que mantuviera a Aponte Méndez en la plantilla.

Inicialmente, la decisión de no proceder con el acuerdo —según se informó— fue que después de una evaluación de las contrataciones en el campus se plantearon ser más "eficientes" y tomaron la decisión de consolidar el coach de los Tarzanes con el asistente de las Juanas.

Es decir, que el contrato que se le ofreció a Alfredo Vélez —elegido para ocupar la plaza— sería para asistente de las Juanas y dirigente de los Tarzanes. Tras el anuncio hoy de Vélez acerca de rechazar el puesto de coach, Quiñones confirmó que —no obstante— el actual asistente de los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) estará junto a Franklin Román con las jugadoras femeninas.

Sin embargo, luego de que Quiñones "ahorrara en otras partidas" el dinero para pagar los servicios del exentrenador de los Tiburones de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Aguadilla está disponible. Con él se quedará Robert Cañada como asistente.

Aunque no se dijo cuánto cobrarán, sí se explicó que el contrato correrá septiembre de 2017 a mayo de 2018.

Situación en natación

Sobre el despido de la persona encargada en la disciplina de natación, José Caride, no se especificaron las razones, puesto que alegadamente tienen que ver con una situación "legal".

"Hay situaciones… Yo no puedo, legalmente, dar a conocer esta caso en particular y por eso nosotros no renovamos ese contrato", comentó la rectora.

De igual forma, y aunque reconoció que Caride es un "gran entrenador", Quiñones también se limitó a decir que hay unos "factores que se están tomando en consideración [y] que impiden la contratación de Caride".

Empero, los atletas de ese deporte sí conocen las razones que envuelven la situación.

La búsqueda de un reemplazo ya comenzó, según explicó el director atlético. Santiago Gabriellini adelantó que la semana que viene se anunciará el nombre.

Las preocupaciones en la natación del RUM vienen a preocupación debido a que tienen una competencias en dos semanas: las primeras clasificatorias y el campeonato de piscina corta de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) —del 28 al 30 de septiembre en el Natatorio de San Juan.