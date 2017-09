Real Madrid vuelve a empatar y pierde importantes puntos

En un partido altamente frustrante en que acabó con diez jugadores y sufrió la lesión del goleador Karim Benzema, el Real Madrid no logró pasar el sábado de un empate 1-1 como local ante el Levante, su segunda igualada consecutiva en casa en las tres primeras fechas de la liga española.

Horas después, el Atlético de Madrid también empató 0-0 en cancha del Valencia, y los cuatro equipos quedaron emparejados con cinco puntos en la tabla clasificatoria, que lidera transitoriamente el Sevilla con siete gracias a su triunfo 3-0 sobre el Eibar.

El Barcelona suma siete unidades y podría instalarse en la punta al cierre de la jornada, en caso de vencer al Espanyol en el derbi catalán.

El Madrid, que venía de igualar 2-2 con el Valencia en la pasada fecha, acabó cosechando otra vez un solo punto ante el recién ascendido Levante, que se puso en ventaja con un gol de “Ivi” López a los 12. Lucas Vázquez empató a los 36.

Monarca vigente del campeonato doméstico, así como de la pasada Liga de Campeones, el cuadro blanco no enlazaba dos partidos ligueros seguidos sin ganar desde septiembre el año anterior, cuando hilvanó tres empates consecutivos.

Pero en este arranque de curso, el equipo de Zinedine Zidane no puede contar con el actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, que cumplió ante los “granotas” el cuarto de sus cinco partidos de sanción por empujar a un árbitro durante la pasada Supercopa de España contra el Barsa.

Borussia Dortmund DRAW

Bayern Munich LOSE

Man United DRAW

Real Madrid DRAW

What is going on? pic.twitter.com/qIaEYUoMrb

— Footy Jokes (@Footy_Jokes) September 9, 2017