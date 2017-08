Del Potro y Sharapova ganan partidos luchados en N. Y.

Luego de un largo día de esperar, Juan Martín del Potro, Dominic Thiem y Grigor Dimitrov firmaron victorias en sets corridos al finalmente poder entrar en escena en el Abierto de Estados Unidos.

El argentino Del Potro, 24to preclasificado del torneo en el que alcanzó los cuartos de final el año pasado, debió exigirse en un par de desempates para vencer 6-4, 7-6 (3), 7-6 (5) al suizo Henri Laaksonen en el estadio Arthur Ashe.

En una temporada sin resultados destacados, Del Potro se las verá ahora con el español Adrián Menéndez Maceiras, 148 del ranking.

Menéndez-Maceiras, de 31 años, superó en tres sets al local Patrick Kypson, para la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de un Grand Slam. Otro detalle sobre Menéndez-Maceiras: venía de perder 18 veces seguidas en la fase previa de un grande.

Los argentinos Leonardo Mayer y Guido Pella también se instalaron en la segunda ronda. Mayer dejó en el camino al francés Richard Gasquet (26to cabeza de serie) por 3-6,6-2,6-,6-2, y Pella despachó 6-1, 6-2, 6-0 al belga Steve Darcis.

El austríaco Thiem (6) derrotó 6-4, 6-1, 6-1 al australiano Alex de Minaur y el búlgaro Dimitrov (7) se deshizo 6-1, 6-4, 6-2 del checo Vaclav Safranek.

Del Potro tramitó su estreno en dos horas y media, mientras que Thiem y Dimitrov no pasaron de las dos horas.

Minimizar el despliegue físico era importante, dado que los tres volverán a jugar el jueves en un torneo que trata de ponerse al día luego que las lluvias del martes impidieron completar el grueso de los partidos.

Alguien que no los acompañará será Nick Kyrgios, quien no pudo sobreponerse a una molestia en el hombro y fue eliminado a las primeras de cambio. Quejándose de dolor en varias ocasiones, Kyrgios perdió 6-3, 1-6, 6-4, 6-1 ante su compatriota australiano John Millman.

Después de repartirse los dos primeros sets, Kyrgios pidió tratamiento al comienzo del tercero, argumentando que tenía el brazo derecho adormecido. Su rendimiento mermó notablemente a partir de entonces, y en varias ocasiones devolvió tiros de forma displicente.

El 14to preclasificado, una eterna promesa que hay tenido más problemas disciplinarios que títulos, rompió su raqueta en uno de sus habituales arranques de ira. AP

Sharapova remonta para ganar

La tenista rusa Maria Sharapova mantuvo su vuelta triunfal a la competición del Abierto de Estados Unidos al conseguir el pase a la tercera ronda tras vencer en tres sets por 6-7 (4), 6-4 y 6-1 a la húngara Timea Babos.

La exnúmero uno del mundo, que dio la gran sorpresa en la primera ronda al eliminar a la rumana Simona Halep, segunda cabeza de serie, confirmó que la ausencia de la competición durante 15 meses de suspensión por dopaje, le ha ayudado a recuperar su mejor forma física, y eso fue lo que de nuevo le dio la victoria.

Después de haber perdido la primera manga en el desempate, Sharapova tuvo más consistencia con su tenis, además de mejor saque y un gran resto que fueron las armas que le abrieron el camino a la victoria tras dos horas y 19 minutos de acción.

La campeona del Abierto de Estados Unidos del 2009 estuvo intratable con su saque al conseguir 12 directos y aunque cometió seis dobles faltas, consiguió siempre los tantos decisivos que le ayudaron a superar los 36 errores no forzados que cometió por 39 golpes ganadores.En esa faceta del juego, Babos también fue inferior al cometer 24 errores no forzados por apenas 13 golpes ganadores, mientras que con su saque no logró ningún aces y cometió una doble falta.

La falta de consistencia con su saque fue lo que aprovechó al máximo Sharapova que en el segundo de su rival logra los puntos que al final la dejaron con 108 por 84 de su rival. EFE