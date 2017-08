Astros jugarán serie contra Texas en el parque de Tampa Bay

Los Astros de Houston anunciaron que jugarán la serie contra los Rangers de Texas en el Tropicana Field de Tampa Bay, Florida debido a los daños causados por el Huracán Harvey en el área de Houston. Los rivales de la división oeste de la Liga Americana comenzarán una serie de tres juegos a partir de mañana martes.

“La seguridad de nuestros fanáticos, jugadores y cuerpo técnico es nuestra principal prioridad. Estamos extremadamente agradecidos con la franquicia de los Rays de Tampa Bay por dejarnos utilizar sus instalaciones. Mientras tanto, nuestros pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por el huracán”, expresó el presidente de los Astros Reid Ryan por medio de una declaración escrita.

The Astros will play this week’s scheduled three-game series vs. the Texas Rangers at Tropicana Field in St Petersburg, Florida.

— Houston Astros (@astros) August 28, 2017