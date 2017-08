Memes de la 'pelea del siglo'

Floyd Mayweather junior venció por nocáut técnico, en el décimo asalto, al peleador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor, que hizo su debut como boxeador.

El combate programado a 12 asaltos dentro de la categoría del peso mediano junior se disputó en el T-Mobile de Las Vegas.

Mayweather junior, de 40 años, mantuvo su invicto como profesional a la vuelta a los cuadriláteros tras haberse retirado y sigue invicto con marca de 50-0, 27 nocáuts, la mejor de todos los tiempos al superar a Rocky Marciano (49-0), con el que estaba empatado.

El triunfo dejo a Mayweather junior con una bolsa asegurada de 100 millones de dólares, mientras que McGregor, de 29 años, se llevó otra de 30 millones.

