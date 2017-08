Kyrie Irving pasa a Boston por Isaiah Thomas

Dos jugadores estrellas tendrán nuevos uniformes. Los Cavaliers de Cleveland llegaron a un acuerdo para cambiar al armador Kyrie Irving a los Celtics de Boston en un paquete centrado alrededor del armador Isaiah Thomas. La cadena ESPN reportó durante el día que ambos equipos estuvieron envueltos en conversaciones para el cambio y luego confirmó que ambos lados llegaron al acuerdo.

Además de Thomas, los Cavaliers recibirán al delantero Jae Crowder, Ante Žižić y un turno en la primera ronda del sorteo de nuevo ingreso 2018. Hace varias semanas, surgieron reportes de que Irving le pidió a los Cavaliers que lo cambiaran. Se alega que las razones fueron por “no querer jugar junto a LeBron James” y que “quería ser la voz principal en una franquicia”.

Sources: Boston, Cleveland on trade call now with league office. Deal is done.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2017