Filis suben al lanzador boricua Yacksel Ríos

Los Filis de Filadelfia anunciaron que seleccionaron el contrato del lanzador puertorriqueño Yacksel Ríos para subir a las Grandes Ligas. La movida se anunció luego de que el equipo pusiera al abridor Vince Velásquez en la lista de lesionados de 60 días.

#Phillies have selected the contract of RHP Yacksel Rios from AAA.

To make room, RHP Vince Velasquez has been transferred to the 60-day DL. pic.twitter.com/x305nBq3tY

— Phillies (@Phillies) August 22, 2017