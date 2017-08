Barcelona demanda a Neymar por prima de $10 M.

El Barcelona demandó a Neymar por una prima de 8,5 millones de euros (10 millones de dólares) que pagó al delantero brasileño por la firma del contrato que eventualmente rescindió para irse a Paris Saint-Germain.

El Barsa informó el martes que quiere que Neymar devuelva la prima del contrato que firmó en octubre de 2016, y que lo vinculaba al club hasta 2021. Además, pidió un 10% adicional por los intereses.

Neymar se fue del Barsa este mes después que el PSG pagó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares).

“El FC Barcelona ha impulsado estas acciones en defensa de sus intereses, después de una rescisión unilateral del contrato instada por Neymar Jr, pocos meses después de la firma de su renovación hasta el año 2021”, señaló el club en un comunicado. “Esta defensa se ejercerá siguiendo siempre los procedimientos establecidos ante los organismos competentes y sin entrar, en ningún caso, en disputas dialécticas con el jugador”.

El club exigió que el PSG pague el dinero “en caso de que el jugador no pueda hacerse cargo”.

PSG respondió más tarde a la demanda expresando “sorpresa al enterarnos del comunicado del Barcelona anunciando un proceso legal en España contra su ex jugador Neymar Jr., e indicando que si Neymar Jr. no paga el dinero que le exige su ex equipo, el Paris Saint-Germain sería responsable por esta suma”.

“Paris Saint-Germain reitera que, al igual que Neymar Jr., siempre ha respetado todas las leyes y reglamentos al hacer negocios, y lamente de nuevo la actitud del Barcelona”.

El Barsa indicó que interpuso la demanda laboral ante la federación española el 11 de agosto.