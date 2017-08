Ramón Clemente se retira de la selección tras suspensión

El delantero Ramón Clemente anunció por sus redes sociales que se retirará de participar en la selección de baloncesto de Puerto Rico. Se presume que anunció su salida del equipo luego de que fuera sancionado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). Clemente se ausentó por razones personales.

And with all of that said I officially retire from the Puerto Rican National Team. Thank you everyone for your support I love you all. — Ramon Clemente 🇵🇷 (@RamonClemente) August 16, 2017

El anuncio del retiro provocó reacciones de confusión entre la fanaticada. Eso se aclaró minutos después, cuando la FBPUR emitió un comunicado anunciando las suspensiones de varios jugadores, incluyendo a Clemente, por no justificar sus ausencias. Además de Clemente, los canasteros Alexander Franklin y Kevin Young fueron suspendidos. Los castigos serán por 10 juegos de la próxima participación del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para cada jugador.

“La suspensión se dio luego de que los jugadores no presentaran evidencia o razón justificable por la cual no podían reportarse a los entrenamientos de la preselección”, expresó la FBPUR en el comunicado.

Clemente expresó su situación en su cuenta de Twitter: “Tengo muchas situaciones pasando y eso es una razón por no jugar y estoy suspendido por 10 juegos. Mi padre está batallando contra diabetes y tuvo operaciones de amputación en más de una ocasión, pero me dicen que debo olvidarme de mis problemas. Mi madre me dice que no he estado pasando tiempo con la familia en estos 12 años y ella está envejeciendo”, comentó.

“Nunca dijo ‘no’ para estar en algún torneo. Siempre llegaba preparado para batalla por estos colores. Me tratan como si nada importa. Ver que me traten así por querer estar más cercano a mi familia, me demuestra que no le importo. Eso dicho, anuncio mi retiro oficial de la selección nacional de Puerto Rico. Gracias a todos por el apoyo”, concluyó Clemente.