Christian Vázquez interactuó con fanáticos en sesión de preguntas

El receptor de los Medias Rojas de Boston Christian Vázquez fue el jugador invitado en la sección Chatting Cage de MLB.com, donde fanáticos le hacen preguntas a los jugadores desde las redes sociales. Allí, el boricua habló sobre diversos temas de su carrera y de su temporada. Recibió preguntas de diversos temas. La primera fue sobre llevar el número 7 en su uniforme.

“Es por Iván Rodríguez. Lo admiré desde pequeño y fue bueno verlo en el Salón de la Fama en Cooperstown”, comentó Vázquez en respuesta a la pregunta.

Vázquez es considerado por muchos expertos como uno de los mejores receptores defensivos jóvenes en las Grandes Ligas. Es en esa parte defensiva, done Vázquez expresó que más trabaja en su progreso diario.

“Trabajo mucho en la receptoría. Siempre busco trabajar buenos juegos, ganar y ayudar a los lanzadores. Eso es lo más importante para mí”, expresó el receptor. “Yo practico el tiro largo mucho. Eso me ayuda a obtener la fuerza de brazo”, agregó sobre su habilidad de tirar.

El boricua se perdió toda la temporada 2015 tras tener que someterse a la cirugía de construcción de codo (Tommy John surgery). Sin embargo, el aprovechó ese tiempo para aprender más del juego desde una perspectiva lejana.

“Aprendí mucho sobre el juego estando en la banca cada día. Hablé más del juego con compañeros y eso me ayudó. También aprendí a cuidar mejor mi cuerpo”, dijo Vázquez.

Hace dos semanas, Vázquez conectó su primer cuadrangular de ganar un jugo, cuando conectó un batazo de tres carreras contra el cerrador de los Indios de Cleveland Cody Allen. El jonrón fue con dos outs y le dio la victoria a Boston, 12-10.

“Diría que es el segundo mejor momento para mí. El mejor momento fue mi primer hit en las Grandes Ligas. Mi familia me estaba viendo en Houston en 2014”, relató Vázquez.

Christian Vazquez with a WALK OFF for the #RedSox in one of the most wild games you'll ever see #Indians 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/As8HG1tL10

— Peter Clooney (@PeterClooney) August 7, 2017