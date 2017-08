Jugador de NFL se sentará durante el himno esta temporada

CARSON, California (AP) — El end defensivo de los Seahawks de Seattle Michael Bennett planea sentarse durante el himno nacional estadounidense en la campaña de la NFL como protesta contra la injusticia social y la segregación – y espera una reacción negativa sobre un asunto que es “más importante que el deporte”.

Bennet se sentó en la banca durante el himno antes de un partido de pretemporada contra los Chargers de Los Angeles, una decisión que tomó antes protestas el fin de semana por supremacistas blancos en la Universidad de Virginia.

La violencia en Charlottesville, Virginia, incluyendo la muerte de una joven atropellada por un auto conducido deliberadamente contra una muchedumbre en una contra protesta, solidificó su decisión.

“Con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos meses y especialmente después de los últimos días, viendo todo lo que sucedió en Virginia, viendo lo que estaba sucediendo hoy en Seattle, solamente quiero poder usar mi plataforma para seguir hablando contra la injusticia?, dijo Bennett.

“Antes que todo, quiero que la gente entienda que amo las fuerzas armadas. Mi padre estuvo en las fuerzas armadas. Amo el fútbol como cualquier otro estadounidense. Pero no amo la segregación”, añadió. “No amo los disturbios. No amo la opresión. No amo la difamación de géneros. Simplemente quiero ver que la gente tenga la igualdad que merece y quiero poder usar esta plataforma para expresar continuamente ese mensaje y seguir trabajando y seguir descubriendo lo poco egoístas que podemos ser como sociedad”.

Bennett es al menos el tercer jugador en protestar durante el himno en la primera semana de partidos de pretemporada en la NFL. El running back de los Raiders de Oakland Marshawn Lynch, ex compañero de equipo de Bennet en Seattle, también se sentó. El end defensivo de los Rams de Los Angeles Robert Quinn alzó el puño derecho, continuando su gesto de la campaña pasada, luego que el entonces quarterback de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick decidiese protestar con una rodilla en el suelo durante el himno.

Kaepernick es un agente libre y las secuelas de su protesta no han acabado, incluyendo el hecho de que sigue sin equipo.

Bennett está dispuesto a lidiar con consecuencias similares.

“Por supuesto que voy a enfrentar una reacción negativa”, dijo. “Esto es más importante que yo, más importante que el deporte. Es más importante que todo lo que tengamos. Es sobre las personas, sobre dar igualdad a las personas. Eso es más importante que el deporte”.