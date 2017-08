Javier Báez habla sobre ponerse "El Mago" de apodo

El segunda base puertorriqueño de los Cachorros de Chicago se expresó acerca del apodo que utilizará en su camiseta para el Players Weekend de MLB, que se celebrará desde el 25 hasta el 27 de agosto. Los equipos utilizarán camisetas especiales y los jugadores tendrán sus apodos en la parte de atrás. Báez utilizará “El Mago” en su camiseta. El apodo vino por su habilidad de hacer jugadas espectaculares en la defensiva.

“Todo empezó después de la Serie Mundial y la postemporada del año pasado, cuando estaba haciendo las jugadas. Ahí la gente comenzó a decir que yo hacía jugadas que nadie había hecho y empezaron a llamarme así, especialmente en Puerto Rico”, comentó Báez a MLB.com. “Es muy divertido tener ese sobrenombre que me dejaron escoger y que todo el mundo me esté llamando como ‘El Mago’. Ya me están llamando así, pedí permiso y me dejaron usarlo para el Players Weekend”, agregó.

En lo que va de la temporada, Báez batea para promedio de .270, 17 cuadrangulares y 52 remolcadas. El boricua ya estableció su mejor marca de cuadrangulares y está a siete remolcadas para superar su mejor marca del año pasado. Báez ha jugado primordialmente en segunda base (70 juegos), pero ha participado en 39 partidos en campocorto. Tiene cuatro errores y porcentaje de .981 en segunda y 10 errores y porcentaje de .931 en campocorto.

Los Cachorros de Chicago se encuentran en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, con récord de 61-55. Están solamente un juego al frente de los Cardenales de San Luis (61-57), dos juegos al frente de los Cerveceros de Milwaukee (61-59) y cuatro juegos al frente de los Piratas de Pittsburgh (58-60).

Entre otros boricuas, Yadier Molina utilizará “Yadi”; Francisco Lindor se pondrá “Mr. Smile”; Carlos Correa usará “Showrrea” en su camiseta; Edwin Díaz llevará el apodo “Sugar”; Carlos Beltrán llevará “Iván”; José Berríos se pondrá “Orlandito”, Eddie Rosario utilizará “Baudidou” y Kike Hernández usará “Kike”.