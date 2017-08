Sonriente y emocionado Lindor por el Players Weekend

El pelotero boricua Francisco Lindor posó con la camiseta que usará durante el Players Weekend de MLB el próximo 25 de agosto. Cada equipo utilizará camisetas especiales y cada jugador tendrá su apodo. En la de Lindor, dice “Mr. Smile”, en referencia a su constante sonrisa en el terreno de juego.

“Estoy loco por ponerme esto en el Players Weekend. Me lleva a mis días de ligas pequeñas, con la camiseta y la sonrisa”, expresó Lindor en su Twitter.

Can't wait to wear this on #PlayersWeekend taking it back to my little league days ⚾️with the jersey and with a smile! pic.twitter.com/rbUb2Gz2Ax

