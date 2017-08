Aníbal Acevedo Vilá le responde a Normando Valentín

El periodista Normando Valentín asegura que los Capitanes de Arecibo ganarán esta noche el campeonato del Baloncesto Superior Nacional cuando se midan a los Piratas de Quebradillas, pero el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá le respondió que “la casa de Raymond Dalmau se respeta”.

Fue a través de un video que Acevedo Vilá, quien ha ido a la mayoría de los juegos, le dejó claro a Valentín que esta noche los Piratas se llevarán el campeonato. “Normando nos dice que su pueblo va a ganar el campeonato de Baloncesto Superior Nacional en la noche de hoy… Ah se me olvidaba que Utuado no tiene equipo de Baloncesto Superior Nacional”, dijo en tono jocoso el ex político.



Este asevero convencido que “hoy jugamos en el Coliseo Raymond Dalmau y como dicen en Quebradillas: ‘la casa de Raymond Dalmau se respeta’. Piratas ahí, Piratas Campeones”.

La respuesta se da luego que Valentín hiciera sus pronósticos colocando a los Capitanes como los campeones del BSN.



Esta noche se jugará en el coliseo Raymond Dalmau el séptimo y último partido de la serie final Chrysler del Baloncesto Superior Nacional entre los locales, Piratas de Quebradillas, y los campeones vigentes, Capitanes de Arecibo.