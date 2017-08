Culson alega que corrió enfermo en el Mundial de Atletismo

El vallista puertorriqueño Javier Culson expresó por las redes sociales que participó en las semifinales del Mundial de Atletismo con malestar. Alegó que lo que comió la noche anterior le cayó mal y que a otros corredores les pasó.

“Es frustrante que nos sucedan cosas inesperadas; no fui el único. La noche anterior me cayó mal la comida, amanecí con síntomas fuertes y sin embargo di la cara y fui a correr con deseo a triunfar, pero no se pudo”, expresó Culson en su cuenta de Facebook. El ponceño terminó sexto en su carrera de semifinal.

En la publicación, Culson compartió un enlace de una notica de otros corredores que tuvieron que retirarse de sus respectivas carreras por el mismo malestar estomacal.