Boricua Juan Centeno héroe de la victoria de los Astros

Houston – El receptor boricua Juan Centeno entró a formar parte de la inercia ganadora de los Astros de Houston después de convertirse en el jugador que hizo posible la remontada del equipo tejano ante los Azulejos de Toronto a los que ganó por 7-6 tras completar racimo de cuatro carreras en el noveno episodio.

Centeno, de 27 años, que salió de titular para disputar apenas el tercer partido de la temporada para sustituir al estelar Brian McCann, mostró el gran momento de forma en el que se encuentra con el bate y en el juego defensivo.

Otro producto de la mejor escuela de receptores boricuas que tienen ya de modelo en el Salón de la Fama a Iván Rodríguez debutó el pasado 23 de mayo cuando pegó cuadrangular y desde entonces cuenta con toda la confianza del piloto de los Astros, A.J. Hinch.

De nuevo, respondió como los grandes cuando el equipo más lo necesitó con el sencillo impulsador de la carrera que dio a los Astros un triunfo muy valioso para ganar la serie (2-1) de tres juegos.

Centeno simbolizó a los nuevos Astros, que volvieron a encontrar la manera de ganar, y esta vez lo hicieron con un pelotero que apenas había subido de las menores un día antes.

“Es increíble la confianza que tiene cuando le damos la oportunidad de jugar, además de la gran madurez que demuestra en la receptoría”, declaró Hinch. “El hit que pegó ante los Azulejos fue de gran importancia para el equipo”.

Centeno fue incorporado el sábado desde la sucursal de la Triple A en Fresno, luego que el receptor Evan Gattis ingresó a la lista de los lesionados por una conmoción cerebral.

“Él ha aprovechado cualquier pequeña oportunidad que se le ha brindado”, destacó Hinch. “Es difícil tener el impacto que él está teniendo en los juegos. Uno lo nota, y habrá más oportunidades”.

Sus estadísticas no mienten y en los tres partidos que ha disputado con el primer equipo ha ido 11 veces a la caja de bateo para pegar cinco imparables y dejar en .455 su promedio, dos cuadrangulares y tres carreras impulsadas.

“Mi misión no es otra que estar preparado en cada momento para cuando equipo me necesite y responder a la confianza que ponen los directivos que me llaman”, declaró Centeno. “El apoyo que recibo de los compañeros es muy grande y eso te motiva porque te hace sentir integrado con todos ellos”.

Centeno no le preocupa el tiempo que va a estar con el primer equipo, pero escuchar por parte de Hinch que tendrá más oportunidades en un equipo que posee la mejor marca de la Liga Americana es algo que le hace sentir bien.

“Mi objetivo no es otro que superarme en cada partido, hacerlo bien y sobre todo que al final el equipo también consiga la victoria como la que logramos ante los Azulejos”, subrayó Centeno.

La remontada de los Astros comenzó con el segunda base venezolano José Altuve que abrió el noveno episodio con sencillo ante el cerrador mexicano Roberto Osuna luego llegaron los sencillos del cubano Yuli Gurriel y de otro criollo Marwin González que llenaron las bases y un “out” en la pizarra.

El designado boricua Carlos Beltrán produjo una carrera con rodado para el segundo “out”, mientras que Alex Bregman empató el partido con triple de dos carreras.

Entonces la responsabilidad quedó en manos de Centeno, que no dudo ni un instante y le sacó a Osuna una línea a lo profundo del jardín derecho tras superar el salto del primera base Justin Smoak para asegurar la victoria de los Astros, que se mantienen líderes destacado en la División Oeste del “Joven Circuito”, donde también poseen la mejor marca (71-40), segunda en las mayores sólo superada por la de los Dodgers de Los Angeles en la Liga Nacional (79-32).