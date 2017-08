Eliminados tres boricuas del Mundial de Atletismo

Tres puertorriqueños no podrán traer alguna presea al país desde el Mundial de Atletismo (IAAF World Championships London 2017) al quedar fuera de las posiciones para avanzar a las semifinales de sus eventos.

Solo dos atletas permanecen en juego para buscar una medalla.

Javier Culson, el atleta más experimentado de los cinco que viajaron a Londres, Inglaterra, no avanzó a la próxima ronda al marcar 50.33 en la sexta posición del primer heat de los 400 metros con valla. Para continuar el acecho por una medalla tenía que cruzar la meta en cuarto lugar o mejor, o quedar entre los próximos cuatro corredores más rápidos.

No obstante, Culson tampoco logró entrar por esa última vía al finalizar #27 dentro de los 40 corredores que estaban compitiendo. Se quedó a tres puestos de poder entrar, lugares ocupados por Jordin Andrade —de Cabo Verde— que obtuvo 50.32 (no clasificó), Henderson Stefani —de Brasil— con 50.22 (no clasificó) y Kariem Hussein —de Suiza— que con 50.12 tomó el último boleto disponible a la semifinal.

Junto a Culson, Puerto Rico está representado por Grace Claxton (400 con vallas), Andrés Arroyo (800 metros), Alyzbeth Félix (heptatlón) y Ryan Sánchez (800 metros).

Beverly Ramos y Jasmine Camacho-Quinn, quienes lograron los tiempos requeridos para entrar, no viajaron al evento por diferentes razones.

Claxton correrá mañana en el heat número cinco, mientras Arroyo y Sánchez quedaron fuera de las semifinales de su evento al quedar quinto y séptimo, respectivamente, en sus clasificatorias. El más cerca que llegó a entrar fue Arroyo al cronometrar 1:46.46, cinco segundos menos que el español Álvaro De Arriba en los seis más rápidos después de los clasificados.

Por su parte, Félix se mantiene progresando en su participación entre los múltiples eventos. Actualmente, con 4,742 puntos está en la posición #26 de 31 competidoras. A la cabeza va la belga Nafissatou Thiam con 5,980 puntos.

En declaraciones anteriores, la Federación de Atletismo del país se mostró conservadora con las expectativas de conseguir medallas.

“No estamos para pedirle ni exigirle que hagan lo que sus condiciones no le permitan. Es un escenario en el que pueden estar en semifinales y hasta en finales por sus marcas”, dijo el presidente, Luis Dieppa, en expresiones escritas.

La actividad atlética, organizada por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, en inglés), correrá hasta el próximo 13 de agosto en el Estadio Olímpico de esa ciudad.

Para ver otros resultados, ingrese aquí.