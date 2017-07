Puerto Rico conquista medalla de bronce en Mundial de Softball

La novena de Puerto Rico venció 6-5 a Canadá para asegurar hoy la medalla de bronce, por segundo mundial de sóftbol femenino consecutivo, y luchar por la clasificación a la coronación del XII Jr. Women’s Softball World Championship, que se disputa en la ciudad estadounidense de Clearwater, en Florida.

Las boricuas, que entraron como la cenicienta en la etapa final del mundial, contaron con una impecable demostración en conjunto de la zurda Allison Marcano y Alexina Mora, en su primera victoria desde la goma, quien supo manejar la peligrosa ofensiva canadiense.

Canadá tomó el comando 2-0 en la primera entrada con triple de Grace Messmer y sencillos de Rebecca Jones y Rebecca Monaghan.

Las boricuas ripostaron rápidamente con kilométrico cuadrangular de Ariella Jackson, con Geana Torres en circulación, para el empate a dos.

En el cierre del segundo episodio, el equipo boricua abrió con indiscutibles de Odalys Córdova y Francesca Torraca para comenzar la amenaza.

Acto seguido, dos errores consecutivo de las norteamericanas dieron paso a la tercera anotación boricua.

