PRFC regala otro punto en tiempo extra

Otro penal en los últimos minutos privó al Puerto Rico FC de una victoria en Carolina del Norte tras empatar 1-1 con North Carolina FC (NCFC), en el primer partido de la temporada de otoño de la North American Soccer League (NASL).

Puerto Rico hizo honor a las palabras del entrenador interino Marco Vélez y puso presión desde el comienzo del partido. Giuseppe Gentile y Jairo Puerto controlaron las bandas, pero el primer gol fue gracias a la presión colectiva de la delantera.

.@mfondy equalizes from the penalty spot late in the game. 1-1 #NCFCvPRFC pic.twitter.com/k3tuXsXLkl

— NASL (@naslofficial) July 30, 2017