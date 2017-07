Liga de Béisbol felicita a "Pudge" Rodríguez por ingreso al Salón de la Fama

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente, Héctor Rivera Cruz, y su Junta de Directores, felicitaron a Iván Rodríguez por su exaltación hoy al Salón de la Fama del Béisbol.

“Felicito a Iván por su logro, convirtiéndose de esta manera en el quinto nativo y noveno jugador latinoamericano en llegar al Salón de la Fama. Sin lugar a dudas, trabajó durísimo para llegar a este recinto y sus números lo demuestran”, expresó Rivera Cruz en un comunicado de prensa.

“Al Creador y a tus padres, que tanto se sacrificaron contigo, les damos las gracias por la bendición de haberte traído al mundo en nuestra querida isla, donde hemos visto desarrollarte hasta convertirte en el mejor receptor del béisbol del mundo”, agregó.

Rivera Cruz destacó la gesta de Rodríguez como “otra gran noticia este año para los boricuas amantes del deporte”, luego del campeonato de los Criollos de Caguas (Puerto Rico) en la Serie del Caribe y el segundo subcampeonato seguido en el Clásico Mundial de Béisbol.

“A nombre de nuestra Liga y de nuestro país, muchas gracias por ser tan digno embajador de nuestra patria. Un orgullo boricua”, finiquitó Rivera Cruz sobre Rodríguez, quien jugó doce temporadas en la liga invernal de Puerto Rico.

En esas doce campañas, acumuló promedio de .251, pegó 15 cuadrangulares, remolcó 98 carreras y pegó 186 imparables.

Junto a Rodríguez, otros dos ex peloteros fueron exaltados hoy al “Salón de los Inmortales”, Tim Raines y Jeff Bagwell, por los votos de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Rodríguez, quien exhibe en su placa del Salón de la Fama la gorra de los Vigilantes de Texas, fue escogido el pasado 18 de enero con el 76 % -del mínimo de 75 %- de las votaciones de los cronistas.

De esta manera, se une a Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda y Roberto Alomar como los cuatro puertorriqueños en ingresar al Salón de la Fama.

En 21 temporadas en las Grandes Ligas, “Pudge” Rodríguez atizó en 2.543 partidos, promedio de bateo de .296, conectó 2.844 imparables, disparó 311 jonrones, impulsó 1.332 carreras, anotó 1.354 veces y terminó con 4.451 total de bases.

Entre algunas de estas estadísticas, como juegos jugados, imparables, dobles y total de bases, al igual que sus 13 Guantes de Oro, Rodríguez es el líder entre los receptores en todos los tiempos.

Además, Rodríguez participó en 14 Juego de Estrellas, en 1999, con los Vigilantes, ganó el premio del Jugador Más Valioso (JMV) en la Liga Americana y en 2003, con los entonces Marlins de Florida, obtuvo el JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En ese mismo 2003, Rodríguez condujo a los Marlins ante los Yankees de Nueva York a ganar su segundo campeonato de la franquicia.

13 Gold Gloves, 2,844 hits, 311 HR.@Pudge_Rodriguez will be immortalized today in Cooperstown: https://t.co/jR16npLonJ #HOFWKND pic.twitter.com/PWClgWeI28

— MLB (@MLB) July 30, 2017