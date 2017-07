Quebradillas conquista primer partido de la Serie Final BSN

Por: Luis Modestti / Prensa BSN

Los Piratas de Quebradillas derrotaron ayer a los Capitanes de Arecibo en el inicio de la Serie Final Chrysler con marcador de 96-89 ante casa llena en el Coliseo Raymond Dalmau.

El armador Tu Holloway fue la figura clave de los Piratas con 31 puntos y 8 asistencias. Mike Rosario sumó 22 puntos viniendo del banco mientras que del cuadro Javier Mojica hizo 13, Jorge Bryan Díaz 11 y Will Daniels 10.

Quebradillas supo aprovechar sus oportunidades en transición, anotando 30 puntos ante 17 de los Capitanes, siendo crucial en la primera victoria.

Holloway anotó 7 de los últimos 11 puntos de los Piratas para liderar ese empuje final. Un canasto de Holloway quedando 1:11 puso el juego 92-86 y luego de eso sellaron desde el tiro libre.

El juego comenzó con un avance de 10-3 de los Piratas, pero los Capitanes se pegaron rápidamente y básicamente esa fue la historia por el resto de juego. El primer parcial fue para los Piratas 18-16 y la primera mitad 37-35. Holloway solamente hizo 6 puntos en la primera mitad y dejó un total de 25 para la segunda mitad.

En el tercer parcial Quebradillas pudo aprovechar los errores de los visitantes para irse en un avance de 14-4 para poner el juego 64-55 quedando 1:06. Arecibo respondió rápidamente y se pegaron 64-60 al cerrar el parcial.

“La paciencia fue importante y Holloway, Mojica y Mike anotaron los canastos grandes. Arecibo tiene un gran equipo, pero nos crecimos en los momentos grandes. Vamos a tratar de sacar ese juego en Arecibo para volver a casa con una buena ventaja”, dijo Carlos González, dirigente de los Piratas.

Por su parte Holloway destacó la importancia del juego de la carrera para sacar este juego.

“Desde que he estado aquí hemos estado empujando la marcha y hoy tomé lo que la defensa me dio. Mi juego no solo se basa en puntos, también quiero involucrar a mis compañeros, pero hoy la defensa me dejó atacar”, dijo Holloway.

Por su parte, el pívot Jorge Bryan Díaz tuvo grandes momentos en defensa y tuvo que batallar contra ambos importados de Arecibo.

“Uno tiene que venir preparado y más ahora ante dos grandes refuerzos. Ejecutamos bien en la carrera y en conjunto para sacar este juego”, dijo el pívot.

El dirigente de los Capitanes, Rafael “Pachy” Cruz, habló de las fallas de su equipo en el inicio de la serie.

“La ejecución no fue del todo bien, no corrimos para atrás y no pudimos aprovechar esos rebotes ofensivos. Tenemos que salir a jugar físico y defender la casa el domingo”, dijo Cruz.

En causa perdida Denis Clemente hizo 20 puntos, David Huertas 18, Chinemelu Elonu 17 y Walter Hodge 15. Los Capitanes dominaron los rebotes 42-33, capturando 18 de ellos en el lado ofensivo.

Serie Final:

Piratas 1-0 Capitanes

Juego 2: Domingo, 30 de julio a las 7:00pm – Piratas de Quebradillas @ Capitanes de Arecibo (WAPA 2 y WKAQ 580AM)