Sorprenden a las hermanas Serrano con mural

Las primeras hermanas campeonas mundiales en la historia del boxeo femenino, las puertorriqueñas Amanda y Cindy Serrano, fueron sorprendidas con un gran mural en Bushwik, Brooklyn, comunidad neoyorquina donde crecieron.

Al ver primera vez el colorido mural las pugilistas boricuas se quedaron sin palabras.

“Es tan hermoso ver esto”, musitó Amanda Serrano. “Es maravilloso tener el reconocimiento de la comunidad de donde me crié. No esperaba esto. Estoy sin palabras, me da mucha emoción ver resultados positivos por tanto sacrificio”.

Las hermanas Serrano demuestran en el cuadrilátero un combinado de belleza y habilidades boxísticas de clase mundial.

Amanda, de 28 años de edad, es la única peleadora en la historia del boxeo femenil y la única figura deportiva puertorriqueña en ganar títulos mundiales en cinco categorías de peso, al haberlo hecho en las 118, 122, 126, 130 y 135 libras.





Su hermana mayor, Cindy Serrano, de 35 años de edad, es campeona mundial de peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo.

“De verdad que me siento muy agradecida por el apoyo que nos han dado y este mural es prueba de eso. Gracias por reconocernos y estar pendientes a nuestras carreras”, dijo Cindy Serrrano.

El artista Albertus Joseph trabajó durante 24 horas seguidas para terminar el mural. La imagen que se utilizó fue de una portada de revista Latin Trends.

Este bloque particular, situado en la calle Harman con la avenida Knickerbocker está lleno de banderas puertorriqueñas.

Otros murales incluyen a la medallista olímpica de oro Monica Puig y el legendario pelotero carolinense Roberto Clemente.

Los hijos de Cindy, Jovan de siete años y Destiny de quince, se disfrutaron de la obra artística.

“El mural es genial y ellas han trabajado tan duro para lograr esto”, dijo Jovan.

Destiny comentó que “me siento muy honrada porque mi tía y mi mamá están en el mural; es un gran momento”.

Las Serrano, naturales del pueblo de Carolina, en Puerto Rico, están a punto de entrar en el Libro Guinness como el único par de hermanas campeonas mundiales de boxeo simultáneamente.