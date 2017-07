Boricua se enfrentará a un argentino en artes marciales

El puertorriqueño Billy Molina pelea esta noche ante el argentino Marcelo Rojo, en el cartel de esta noche de la empresa de artes marciales mixtas Combate Américas.

La pelea fue pautada inicialmente para las 135, pero el boricua no pudo bajar más y su equipo pidió que hicieran la pelea en 140 libras. Subió a la báscula en 140.5 libras.

Su pelea es el evento co-estelar de la noche en un cartel que se transmitirá por ESPN Latinoamérica & ESPN 3 ,a las 10:00 p.m.. También pueden ver el combate en el app de ESPN.

Metro conversó con Molina – quien también es piloto de aviación – sobre su carrera y el desarrollo en Puerto Rico de las artes marciales mixtas y aquí les traemos la entrevista.

Metro: ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del MMA? ¿Cuándo y dónde? ¿Fue en Puerto Rico?

Molina: Empeceé en el mundo de las artes marciales a los 17, cuando fui a un gym llamado Gracie Barra y comencé por jiu jitsu. Al ver que era un poco “clicky”, me cambié a Muay Thai y encontré que por mis raíces de ver tanto boxeo como niño me hacía más sentido. Continúe por esos dos rumbos.

Metro: ¿Cómo describirías a Puerto Rico con respecto al desarrollo de competidores de MMA?

Molina: Puerto Rico y la palabra desarrollo siempre ha sido algo complicado. Pero en relación con el MMA, ha sido lento pero hay un mundo que ya se ve más y más de personas que le gusta el deporte. Además de eso, el papá de los pollitos sigue siendo el boxeo, por lo menos en los ojos de Recreación y Deportes. Los competidores seguirán progresando naturalmente mientras más escuelas se vayan abriendo y más instructores con experiencia y una mente progresiva aparezcan. Bueno, la clásica historia de evolución.

Metro: ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera de MMA?

Molina: De verás, pues perder siempre es fuerte y se queda en la mente, pero siempre me dan más ganas, más fuego y más puntos estratégicos donde debo mejorar. Aunque no quiero ni una más, tuvieron su propósito.

El Calce: ¿Cuáles dirías que son tus fortalezas en el deporte? ¿En qué entiendes que debes trabajar más?

Molina: Trabajar en todo, mejorar en todo tengo hambre de evolución, quiero ver y ejecutar el otro lado y después encontrar otras rutas o crearlas. Fortalezas pues lo que me dio mi padre y madre se llama cría y corazón.

El Calce: ¿Como compaginas tu carrera de MMA con tu carrera como piloto?

Molina: Pues las dos tienen sus semejanzas ya que me ocupo de pensar y buscar estrategias para de una manera u otra comunicar mi mensaje lo único que cambia los símbolos utilizado para transmitir. En el avión son palabras y tono de voz, en la jaula son golpes.

El Calce: ¿Qué podemos esperar de tu participación esta noche? ¿Ha habido alguna preparación especial para esta pelea?

Molina: Pueden esperar una buena pelea y si continúo haciendo lo que usualmente hago pues una finalización absoluta. Entrenamos duro y mi vida me ha entrenado para lo que venga.

El Calce: ¿Qué le recomendarías a algún puertorriqueño o alguna puertorriqueña que quiera abrirse paso en el mundo del MMA?

Molina: No soy alguien para recomendar. Pero le diría hazlo porque te gusta, no lo hagas por qué está trending o cualquier otra razón que no sea tus gustos puros. Este deporte se trata de disciplina, dolor, sudor, aprendizaje, verdad cruda, creatividad, control mental y es un viaje introspectivo al centro de tu espíritu. Háganlo como quieran, muévanse como quieran, pero siempre respétense a ustedes mismos, las morales y los principios que nuestra cultura ofrece.