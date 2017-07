Perdemos un "tesoro de humildad" en Elliot Castro

Waldemar Volmar Méndez, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) reaccionó “triste” a la noticia del fallecimiento del periodista deportivo Elliot Castro Tirado hoy en la mañana.

“Hoy mi corazón se entristece. El periodismo deportivo no solamente pierde un excelente comunicador. Puerto Rico y el deporte pierden un gran tesoro de humildad, que suma su valor al cielo con su llegada. Elliot fue un luchador incansable del deporte puertorriqueño en todas sus manifestaciones, pero también nos educó a muchos”, destacó el funcionario público en declaraciones escritas.

Telemundo confirmó la noticia con Tere Miranda, relacionista del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), quien indicó que el puertorriqueño pereció al rededor de las 10:30am en un hospital en Bayamón.

Con 68 años de edad, el también comentarista nos dejó con innumerables recuerdos de hazañas históricas, cinco Olimpiadas, diez juegos Panamericanos, ocho juegos Centroamericanos y del Caribe, además de una cobertura de 30 años en las Justas Atléticas Interuniversitarias (LAI).

Asimismo, el secretario dijo que no olvidará los consejos brindados por Castro Tirado para dirigir el departamento.

“Como Elliot jamás existirá un ser humano con tanto don de gente, respeto al prójimo y amor por su pueblo, pero sobre todo un gran compromiso con la juventud. Fue un verdadero ser de luz. Hasta luego mi gran amigo. En tu nombre continuaremos trabajando por el deporte y la recreación”, comentó.

“Quedará siempre en la memoria colectiva de tus hermanos puertorriqueños tu imagen y tu frase jovial: “¡Queeeee buenooo eeeeessssss!”

Responde la Federación de Béisbol

José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, también expresó su pesar ante el fallecimiento del reconocido periodista y narrador deportivo.

“El deporte puertorriqueño está de luto con la pérdida de Elliot Castro. Siempre lo recordaremos por su gran calidad humana, su respeto a los atletas y las instituciones deportivas y su estilo único detrás del micrófono. Nuestro abrazo solidario para sus familiares. Elevamos una oración por su eterno descanso”, explicó.

‘Elliot Castrado’ enfatiza cualidades del puerttorriqueño.

El actor Herbert Cruz, quien protagoniza el personaje ‘Elliot Castrado’ en Telemundo, lamentó hoy la muerte del comentarista deportivo Elliot Castro.

“Gracias, Elliot. Gracias por tu legado, por tu don de buena gente, por darte a querer. ¡Hasta luego!”, publicó el artista en su portal de Facebook.

El histrión subrayó a la agencia INS que “conocí a Elliot cuando lo invitamos para el programa Noche ilegal en Univisión Puerto Rico”.

Recordó que “hicimos el encuentro entre Elliot Castro y ‘Elliot Castrado’. Él se vacilaba el personaje. Tenía un gran sentido del humor, ¡era un tipazo! Todo un caballero, sencillo, buena gente. Nos fue a ver al Teatro Ambassador en la última gira que hicimos de ‘Los Ilegales’ y compartimos luego del show; una gran persona”.

Herbert Cruz explicó a la agencia INS que lo inspiró crear el personaje de “Elliot Castrado” la felicidad del periodista al ofrecer la información deportiva.

“Siempre me llamó la atención lo feliz y contento que estaba cuando narraba los deportes. Nunca había visto una persona con ese entusiasmo. Eso en particular fue lo que más me motivó para la creación del personaje”, manifestó.