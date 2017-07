Carlos Correa se perderá dos meses por lesión

El campocorto puertorriqueño de los Astros de Houston Carlos Correa estará fuera por cerca de dos meses debido a la lesión que sufrió el pasado lunes en la noche ante los Marineros de Seattle. Correa fue diagnosticado con un rompimiento en el ligamento del dedo pulgar de la mano izquierda. El boricua fue puesto en la lista de lesionados y el diario The Houston Chronicle indica que será operado en la mano para reparar la lesión. El tiempo de recuperación será de seis a ocho semanas. El equipo espera que Correa regrese saludable para septiembre y a tiempo para la postemporada.

El equipo confirmó en su cuenta de Twitter que Correa estará fuera de seis a ocho semanas. La lesión ocurrió cuando hizo swing a un lanzamiento de Ariel Miranda. Al falla, Correa inmediatamente se revolcó del dolor y tuvo que ser removida del juego. El boricua se había lastimado el mismo dedo recientemente, cuando se deslizó al home plate con las manos de frente. El dedo pulgar chocó con el equipaje del lanzador de los Bravos de Atlanta, Tyler Flowers.

Astros have placed Carlos Correa on the 10-day disabled list with a torn ligament in his left thumb. He is expected to miss 6 to 8 weeks.

— Houston Astros (@astros) July 18, 2017