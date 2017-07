Carlos Correa sale del partido con lesión

El campocorto de los Astros de Houston Carlos Correa tuvo que salir del juego en la cuarta entrada con una aparente lesión de la mano. Por el momento, se desconoce la gravedad de la dolencia del boricua.

La lesión ocurrió en la cuarta entrada, cuando los Marineros de Seattle llevaban ventaja de 4-2 ante los Astros. En la cuenta de 1-1, Correa hizo swing a un lanzamiento de recta del abridor Ariel Miranda e inmediatamente se quejó de dolor en la mano y muñeca izquierda. Correa salió inmediatamente de l partido y Marwin González continuó el turno en sustitución del boricua.

No es la primera vez que el campocorto ha tenido dolencias este año. Al principio de la temporada, Correa fue puesto en la lista de lesionados con una lesión de la mano derecha tras recibir un pelotazo. hace varias semanas, Correa se perdió varios partidos tras lastimarse la misma mano izquierda en un deslice en el home plate.

Carlos Correa is coming out of the game in the fourth inning after appearing to injure his hand on a swing

