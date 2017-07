Astros hacen funeral para el guante de Carlos Beltrán

En lo que solo se puede describir como un ejercicio de unión de equipo, los Astros de Houston recrearon un servicio de funeral para el guante de Carlos Beltrán en el jardín del Minute Maid Park en Houston.

All in good fun!@astros hold funeral service for @carlosbeltran15's glove, which has not seen the outfield in two months. pic.twitter.com/Ce2USEieIl

— Cut4 (@Cut4) July 17, 2017