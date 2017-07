Devon Collier, el regreso del año del BSN

El delantero de los Indios de Mayagüez Devon Collier recibió el premio del regreso del año del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Fue el primer premio de la temporada a un jugador que el BSN anunció por la temporada 2017.

“Estoy agradecido del BSN, de Ponce por darme la oportunidad en la Liga de las Américas donde terminamos terceros y Mayagüez que me puso en cancha y llegamos a la postemporada. Siempre me dejo llevar por el dicho ‘Sin la adversidad no hay progreso’ porque siempre he estado luchando contra la adversidad y ganando este premio valida todo el trabajo fuerte que puse durante todo este tiempo”, dijo Collier en declaraciones escritas. “También quiero agradecer a todos los que han tenido un rol dentro de esto porque sin su apoyo no hubiese recibido este premio. Gracias a todos, estoy agradecido”, agregó.

El delantero logró promedios de 13.4 puntos y 8.0 rebotes por juego. Se perdió toda la temporada 2016 debido a una lesión de la rodilla. La lastimadura ocurrió durante la Copa Tuto Marchand en 2015, cuando jugaba para la selección de Puerto Rico.

El delantero Nathan Peavy quedó segundo en la votación por este premio.