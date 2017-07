Policía: Venus Williams no pasó luz en rojo en accidente fatal

La Policía de Palm Beach Gardens (Florida) dijo hoy que la tenista estadounidense Venus Williams no se pasó una luz en rojo en el accidente ocurrido el junio en esta localidad, y en el que murió un hombre que iba de pasajero en el otro vehículo.

“Con base en nueva evidencia, se ha determinado que el vehículo conducido por Venus Williams entró legalmente en la intersección con una señal en verde”, precisa el informe de la Policía de esta ciudad al norte de Miami.

Las autoridades señalaron que la investigación se mantiene en curso, y explicaron que, según se desprende de la grabación de una cámara de seguridad, Williams tuvo que reducir la velocidad durante el cruce debido a la congestión de tránsito y fue en ese momento en el que recibió el impacto del otro vehículo.

Esta versión coincide con la de los abogados de Williams, que señalaron que en el suceso ocurrido el pasado 9 de junio la tenista quiso cruzar una intersección cuando la luz estaba en verde, pero debió reducir la velocidad en mitad del trayecto porque había tráfico.

Según Linda Barson, conductora del otro vehículo y que resultó con heridas severas, ella golpeó el automóvil de Williams porque no alcanzó a frenar a tiempo.

La Policía local había afirmado inicialmente que la estrella del tenis cometió una infracción en un cruce de calles.

Como consecuencia del choque, Jerome Barson, de 78 años, debió ser ingresado en un hospital y dos semanas después, el pasado 22 de junio, finalmente murió.

Entretanto, su esposa Linda, de 68 años, ya se recuperó de las severas heridas tras chocar con el todoterreno SUV de la deportista.

La familia de los Barson demandó la semana pasada a la tenista estadounidense por “negligencia” al conducir y busca una indemnización por los daños causados.

La exnúmero 1 del mundo no resultó herida en el accidente, ni estaba bajo la influencia de drogas o alcohol, como tampoco se hallaba distraída por usar algún dispositivo electrónico, según el informe policial.

Venus Williams, de 37 años, es la hermana mayor de la también tenista Serena Williams, y a lo largo de su carrera deportiva ha ganado siete torneos Grand Slam, cinco de ellos en Wimbledon.

La deportista participa desde el lunes en este prestigioso torneo sobre césped que se juega en Londres, Inglaterra, en donde precisamente lloró durante una rueda de prensa cuando fue preguntada por el incidente.

“No tengo palabras para describir lo desolada que me siento”, logró pronunciar la tenista con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, antes de tener que abandonar la conferencia de prensa durante unos minutos para serenarse.