El nuevo escándalo sexual de Maradona

Natalia Sidorovskaya / MWN en San Petersburgo

El futbolista profesional retirado Diego Maradona se ha visto envuelto en un nuevo escándalo sexual, durante su visita a la edición de la Copa Confederaciones realizada en Rusia. La periodista de sm-news.com Ekaterina Nadolskaya acusó a la leyenda argentina de hostigamiento y acoso sexual después de la final entre Chile y Alemania.

“Mis amigos estaban entre los organizadores de la competición. Por eso me invitaron al bar del lobby, donde estaba Diego Maradona, y hablamos con él”, explica Ekaterina a Metro. “Había mucho ruido, y Maradona ofreció ir a la habitación de su hotel a hacer la entrevista. Así que fuimos con mi amiga”.

De acuerdo a la periodista, su amiga dejó la habitación del hotel porque tenía que hacer algo escaleras abajo.

“Entonces Maradona cerró la puerta. No voy a describir en detalles lo que pasó. Pero él estaba enojado porque no me comporté como él quería. Empezó a gritar algo en brasilero (sic) mientras me tiraba cosas, tomó mi celular y rompió la pantalla”, dice ella.

Ekaterina estaba asustada. Intentó llamar a la policía. Maradona llamó a alguien. Después de eso, un hombre entró a la habitación. No está claro cómo pudo hacerlo, porque estaba cerrada, de acuerdo a la periodista.

Después de mencionar a la policía, ambos se enojaron más. El hombre que entró gritaba: “¿Quieres dinero?” Y empezó a tirarle billetes en su cara. “Pero se los tiré de vuelta y les dije que no iría a ninguna parte y que esperaría a la policía”.

De todas formas, Maradona llamó a seguridad, quienes se llevaron a Ekaterina y la sentaron en un sofá en el lobby del hotel.

“Había varias cosas en la habitación: zapatillas, bolsos, quizás otras cosas. La seguridad del hotel me quitó el teléfono también, pero me lo devolvieron después de unas horas”.

En la comisaría, Ekaterina escribió que no tenía quejas.

“Él no me violó. Y ellos me dijeron: ‘¿Entiendes, te das cuenta de con quién estabas peleando allá?’ Por lo tanto no lo denuncié, no llegué hasta el final de todo”.

Ahora Nadolskaya está en estado de shock después del incidente. Periodistas de diferentes medios están preguntándole constantemente sobre la situación. La mujer de 30 años, que viajó a San Petersburgo desde Siberia espera que ninguno de sus parientes sepa lo que pasó.

Otras versiones de la historia mencionan, por ejemplo, que Ekaterina fue la que se acercó al ex futbolista argentino y comenzó a desnudarse. Y como a Maradona no le gustó ese comportamiento, él fue el que la echó de la habitación.