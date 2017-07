Celebran a Francisco Lindor con figura bobblehead

La febre de Francisco Lindor en Cleveland estará en todo su furor esta noche. Justo a tiempo con la selección del campocorto boricua al Juego de Estrellas, los Indios de Cleveland celebrarán un día de regalos. En esta ocasión se trata de obsequiar figuras bobblehead de Lindor.

Esta noche, los Indios enfrentarán a los Padres de San Diego en el Progressive Field. Los primeros 15,000 fanáticos que lleguen al parque recibirán la figura de Lindor con el uniforme azul oscuro. El rostro tiene una sonrisa, como usualmente Lindor tiene cuando juega. Está en movimiento de lanzar la pelota. En la mano izquierda de la figura, tiene un guante de color plata. Eso es en honor al hecho de que Lindor ganó el Guante de Platino en 2016 de la Liga Americana, por ser considerado el mejor jugador defensivo. También ganó el Guante de Oro en campocorto en 2016.

Por segundo año consecutivo, Lindor fue escogido para participar en el Juego de Estrellas. A pesar de solamente patear para promedio de .248, Lindor ha disfrutado de una sensacional primera mitad de la temporada. En 79 partidos, el cagüeño está a un cuadrangular de superar su marca más alta de su carrera de 15 en 2016, con 14. Ha remolcado 38 carreras.

