Carlos Correa sale del partido por lesión

El campocorto puertorriqueño Carlos Correa tuvo que salirse del juego de los Astros de Houston contra los Bravos de Atlanta debido a una lesión del pulgar que sufrió. El equipo declaró que Correa será evaluado día a día.

La lesión ocurrió en la cuarta entrada, cuando Correa intentó anotar y se deslizó con las manos al frente hacia el home plate y al receptor de los Bravos Tyler Flowers. Correa fue removido del partido por precaución. El equipo declaró que la lesión fue una “dolencia en el pulgar izquierdo”.

Carlos Correa got his left thumb caught in Tyler Flowers' shinguard on this slide, left the game. Not good. pic.twitter.com/th5nBESK1k

— Drew Silva (@drewsilv) July 5, 2017