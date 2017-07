Sorprendente decisión quita el campeonato a Pacquiao ante Horn

Manny Pacquiao perdió hoy madrugada su título de peso welter de la OMB ante Jeff Horn, en una demoledora decisión unánime por puntos que a la mayoría de las 50,000 personas les pareció un “robo”.

El once veces campeón mundial llegó al combate, promocionado como la ‘Batalla de Brisbane’, como favorito al combate en el estadio Suncorp, pero encontró más resistencia de la que esperaba ante el exprofesor de escuela de 29 años.

Aun así, Pacquiao dominó los últimos asaltos y dejó a Horn tambaleándose al final del noveno.

“Desde luego me sentí aturdido, pero soy la Avispa, tengo que recuperarme”, dijo Horn sobre ese asalto. “No soy de los que abandonan. Los australianos no abandonan, eso para empezar. Hemos demostrado que somos ganadores”.

La estadísticas luego del combate hablaban por sí solas.

So how did he lose with these stats? #pacquiaohorn pic.twitter.com/rfTPVEuGi0 — whatdidyasay (@john_yasay) July 2, 2017

El veterano entrenador de Pacquiao Freddie Roach predijo que la pelea sería corta y dulce, pero Horn —invicto en sus 17 combates profesionales previos— presionó al ganar algunos de los primeros asaltos y Pacquiao necesitó atención médica en los asaltos sexto y séptimo por un corte en la parte superior de la cabeza producido en un choque de cabezas.

Roach había dicho esta semana que pensaría en recomendar a Pacquiao que se retirase si perdía el combate, pero que eso dependería de cómo peleara.

Los jueces dieron puntajes de 117-111, 115-113 y 115-113. Estos son los nombres de los jueces, y sus debidos puntajes:

El promotor de Top Rank Bob Arum dijo que había una cláusula para la revancha en los términos del combate, pero que daría algo de tiempo antes de hablar de ello con Pacquiao.

“Sé que Jeff estaría encantado de disputar la revancha, pero no conozco la posición futura de Manny”, dijo Arum. “¿Va a quedarse en la política y no seguir en el boxeo? No lo sé, y él no lo sabe ahora, es injusto preguntárselo ahora”.

The judges walking into Jeff Horns locker room to get their check #PacquiaoHorn pic.twitter.com/TqMNmYXpy3 — IM-MILANO (@DOTTSLIFE) July 2, 2017

El equipo del púgil filipino había hablado de una revancha con Mayweather si vencía a Horn, confiando en vengar su derrota por puntos en el gran combate de 2015. Ahora, eso se ve como una remota posibilidad.

Pacquiao, que llegó al combate con un registro de 59-6-2 y 38 nocauts, defendía el título de la OMB que ganó por puntos el pasado noviembre ante Jessie Vargas.

Hasta de otros deportes los atletas se molestaron con la decisión:

Boxing has real issues man … That's not right — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 2, 2017