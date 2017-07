Carlos Correa debutará en el Juego de Estrellas

El pelotero boricua Carlos Correa fue seleccionado como el campo corto principal de la Liga Americana por lo que jugará su primer partido del Juego de Estrellas la semana entrante en Miami.

El campocorto estelar de los Astros de Houston, superó en votaciones por la posición estelar a Francisco Lindor de los Indios de Cleveland, quien será por segunda ocasión una de las reservas en el clásico partido.

“Es algo con lo que sueñas desde que eres pequeño. Será algo que nunca voy a olvidar”, comentó Correa en entrevista con ESPN.

Por otro lado, el receptor Yadier Molina será Todo-Estrella por octava ocasión.

